Convocato il Consiglio regionale, sanità e trasporto pubblico all'ordine del giorno

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedi 24 settebre, alle ore 10:00, la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

N. 1 (Rg. n. 455) Prot. n. 4808/19 del 02/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, Manzo, De Chirico, Fontana e Nola, concernente - Finanziamento dell'importo di euro 133.000 per la "Partecipazione del Molise come Regione d'Onore NIAF"-.

N. 2 (Rg. n. 457) Prot. n. 5141/19 del 11/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Cis Molise: Iniziative da assumere per la verifica della graduatoria".

N. 3 (Rg. n. 467) Prot. n. 5361/19 del 19/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Riqualificazione del contesto urbano a fini turistici nel comprensorio di Campitello Matese".

N. 4 (Rg. n. 476) Prot. n. 5474/19 del 23/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciola e Fanelli, ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe".

N. 5 (Rg. n. 409) Prot. n. 4065/19 del 04/06/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto - Patto per lo sviluppo del Molise. Delibera Cipe 26/2016. Area tematica "Ambientale", Tema prioritario 2.5 cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali, linea d'intervento "Ripristino sicurezza del territorio", Azione "Consolidamento dissesti per la mitigazione dei rischi da frana e crolli a pregiudizio della viabilità e dei centri abitati". Approvazione in piattaforma Rendis dell'elenco di interventi da finanziare. Chiarimenti modifica-.

N. 6 (Rg. n. 411) Prot. n. 4079/19 del 04/06/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione Sanità in Molise".

N. 7 (Rg. n. 420) Prot. n. 4484/19 del 18/06/2019 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Nola, ad oggetto "Sicurezza ambientale e salute dei cittadini: bonifica aree contaminate, piano discariche e piano gestione rifiuti".

N. 8 (Rg. n. 310) Prot. n. 1792/2019 del 11/03/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e De Chirico, ad oggetto "Comunità montane - Alienazioni di beni mobili ed immobili".

N. 9 (Rg. n. 340) Prot. n. 2139/19 del 22/03/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Borse lavoro - Interventi pubblica utilità"

N. 10 (Rg. n. 342) Prot. n. 2142/19 del 22/03/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Fondi FNA 2016"

N. 11 (Rg. n. 399) Prot. n. 3654/19 del 20/05/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto - Mancato trasferimento al "conto sanità" di una quota di fiscalità da parte della Regione Molise.

N. 12 (Rg. n. 416) Prot. n. 4375/19 del 13/06/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto - Avviso pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità" - Chiarimenti sullo stato della procedura.

N. 13 (Rg. n. 425) Prot. n. 4498/19 del 19/06/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto - Legge 112/2016 detta "Dopo di noi" e stato di attuazione in Molise. Incongruità ultimo bando regionale in merito.

N. 14 (Rg. n. 452) Prot. n. 4965/19 del 08/07/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana, Greco e Primiani, ad oggetto - Avviso pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità" - Chiarimenti sullo stato di procedura.