Cisl: «Istituire un'unità di crisi per conoscere lo stato di salute dell'industria molisana»

CAMPOBASSO. La CISL propone al Governo regionale molisano la costituzione di una specifica “Unità ad Hoc” per la gestione delle crisi aziendali, settoriali e territoriali, in grado di intercettare velocemente le situazioni di difficoltà e fare rete tra Enti istituzionali, regionali e nazionali, e gli stakeholder del territorio e capace di seguire aziende grandi e piccole, multinazionali e locali. “La Regione, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni datoriali, Sviluppo Italia Molise, Finmolise, Molise Dati, Ministero del Lavoro, assieme a chi chiederà di farne parte, devono inizialmente adoperarsi e attivarsi per prevenire le crisi, affinché le stesse diventino reversibili, e garantire la continuità aziendale. Non dobbiamo limitarci a denunciare la chiusura delle aziende e la perdita di migliaia posti di lavoro, - dichiara Riccardo Gentile, Segretario Generale Aggiunto della CISL Abruzzo Molise con delega alle politiche industriali”.

In Molise ci sono tante vertenze aperte, di grandi e piccole aziende, interessate da processi di ristrutturazioni, dove migliaia di lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro. Queste crisi aziendali potevano essere scongiurate con azioni e interventi preventivi, tempestivi e mirati. “Gli obiettivi della ”Unità di crisi” sono quelli di ridurre al minimo i rischi (prevedere per prevenire) e di gestire le situazioni di crisi (pianificare per tutelare). È necessario investire nelle diverse fasi della gestione delle vertenze: valutazione preliminare dei casi di crisi aziendale, gestione del confronto, ricerca di soluzioni e attivazione di strumenti e strategie utili per le scelte operative nella salvaguardia del tessuto sociale ed economico del territorio”, - continua Gentile.

Dagli ultimi dati, pubblicati dall’Istat, è emerso che in Molise il settore dell’industria, dal 2008 ha perso 5 mila occupati, nonostante un aumento del 3% nei primi sei mesi del 2019. Nel settore delle costruzioni si è avuto la maggior perdita di mano d’opera, meno 4 mila persone. A ciò si aggiunge un aumento del 22% delle ore autorizzate dall’Inps di cassa integrazione. “In Molise, secondo l’analisi elaborata dall’Ufficio studi della CISL Abruzzo Molise il tasso di disoccupazione si è attestato intorno al 13,4%, rispetto al 2008 quando toccava l’8,5%. Si contano 60 mila persone disoccupate. Nell’industria in senso stretto mancano ancora mille lavoratori, pari al 2,2% in meno rispetto al 2008- analizza Gentile”.

I prodotti esportati all’esterno sono in crescita nell’ultimo anno, anche se la regione non è competitiva come nel 2008. “I mezzi di trasporto e i prodotti agricoli stanno trainando la ripresa delle esportazioni, invece, i valori dei prodotti tessili, petroliferi e degli articoli farmaceutici, in gomma e plastica sono in diminuzione. Un altro segnale non favorevole per l’apparato produttivo arriva dall’andamento demografico delle imprese. Nonostante il saldo positivo tra le iscrizioni e le cessazioni, il tasso di crescita delle nuove imprese continua a rimanere basso (0,66%), mentre il flusso negativo delle imprese artigiane continua anche nel 2019. Un campanello d’allarme arriva anche dall’ultimo rapporto Svimez che denuncia un calo della fiducia delle imprese e una diminuzione degli investimenti pubblici e privati. “La ripresa continua a tardare e l'economia regionale non riesce ad agganciare lo sviluppo e molte imprese e settori produttivi, sono alle prese, tra l’altro, anche con i processi di integrazione delle tecnologie digitali”, - afferma Gentile.

“Una risposta rapida, incisiva ed efficace, alle problematicità economiche ed occupazionali, può arrivare solo da un percorso di trasformazione del modello economico e sociale del territorio regionale. Le istituzioni possono attivare strumenti di prevenzione e di contrasto alle crisi e adottare politiche per rafforzare e sostenere il territorio in continuo e veloce cambiamento, impegnando sempre più risorse professionali ed economiche attraverso i Fondi nazionali ed europei (Fse e Fesr)”, - continua il Segretario Generale Aggiunto della CISL.

Un consolidato sistema di relazioni industriali facilita il superamento delle difficoltà del confronto tra le parti, la mancanza di idee su come aiutare le imprese in difficoltà, e aiuta a ridare prospettive di sviluppo e occupazionali ai territori.

“L’istituzione di una “Unità di Crisi”, - secondo Gentile -, è utile a far conoscere lo stato reale delle imprese, il loro indebitamento, le loro debolezze e i meccanismi che hanno prodotto la crisi. La gestione delle crisi non è solo ricerca della soluzione per i singoli casi, ma è anche l’occasione per acquisire strumenti e informazioni, integrati a dati statistici (l’impatto sociale dei fenomeni di crisi, la loro influenza sul tessuto territoriale, le ricadute economiche, la perdita di competenze e professionalità, e competitività), indispensabili per una programmazione industriale ed occupazionale della regione”.

I tempi per ricostruire un’economia colpita da una crisi in una regione del sud sono lunghi. Attrarre investitori attraverso fattori di convenienza, riqualificare i lavoratori, ricercare altre collocazioni lavorative, rimotivare socialmente il territorio e ricostruire un adeguato sistema di servizi, sono tutte azioni che richiedono una forte sinergia e collaborazione tra gli attori istituzionali, economici e sociali. L’“Unità di crisi” potrebbe ridurre le tempistiche e favorire strumentazioni, scelte e politiche industriali ad hoc (ristrutturazioni, riconversioni del sito produttivo, progetti di ricerca e di sviluppo, credito e finanza, etc.) ma anche la definizione degli interventi in termini di politiche attive, formative, occupazionali e di sostegno al reddito, - conclude il Segretario della CISL AbruzzoMolise.