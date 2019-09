Nasce il coro delle donne con l'orchestra Punto di Valore

TERMOLI. Da qualche settimana sono riprese, a Termoli, le attività culturali targate Punto di Valore con l'Orchestra giovanile, il Coro femminile, il Piccolo Coro voci bianche, sotto la direzione artistica dei maestri Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena.

Quest’anno, una grande novità andrà ad arricchire l’offerta musicale dell’Associazione: la nascita di un Coro donne, dedicato a tutte le donne che vogliano condividere la loro passione per la musica e per il canto.

A tal proposito l’Associazione comunica che il prossimo 28 settembre, a partire dalle ore 14.30 presso i locali della Chiesa del Carmelo a Termoli, si svolgeranno le nuove audizioni per entrare a far parte dell’Orchestra giovanile, del Coro femminile e del Coro donne Punto di Valore.

Alle audizioni potranno partecipare tutti i musicisti e cantanti dai 13 anni in su, con l’intenzione di condividere l’amore per la musica con altri giovani talenti, che già appartengono a queste realtà culturali ormai consolidate.

Per quanto riguarda il Piccolo Coro voci bianche, invece, l’appuntamento è per il sabato successivo, 5 ottobre: un open day rivolto a tutti i bambini dagli 8 ai 12 anni di Termoli e paesi limitrofi, sempre presso i locali della Chiesa del Carmelo a partire dalle ore 16.30, in cui i maestri spiegheranno le modalità di svolgimento del progetto e i prossimi eventi che l’Associazione culturale ha già in cantiere nei mesi a venire.

Per chi invece ama recitare, c’è la possibilità di aggregarsi al Laboratorio teatrale Filo di Arianna, curato dalla prof.ssa Lucia Lucianetti e reduce dal successo della messa in scena dello spettacolo “Te piace ‘o presepio”, su libera interpretazione dal testo “Natale in casa Cupiello” di E. De Filippo. Le audizioni per il teatro si svolgeranno in due tranches, presso i locali della Chiesa del Crocifisso: mercoledì 25 settembre e sabato 12 ottobre, sempre dalle ore 15.30.