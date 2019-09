Il Pd pensa a varare l'assemblea degli amministratori

GUGLIONESI. E’ convocata per martedì 24 settembre 2019 alle ore 18.00, presso la sede del Circolo di Guglionesi, in via Guiscardo, la riunione della Segreteria di Federazione Pd del Basso Molise allargata ai Segretari di Circolo per trattare il seguente O.d.G.:

1) Apertura ed iniziative tesseramento 2019,

2) Iniziativa sull'ambiente,

3) Proposta di costituzione dell'assemblea degli amministratori,

4) Proposta di costituzione del comitato per i congressi cittadini.

Il Segretario di Federazione PD Basso Molise

Oscar Daniele Scurti