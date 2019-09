I giovani atleti della Hidro Sport in Calabria per il «Trofeo Coni Kinder + sport»

CAMPOBASSO. Dal 26 al 29 settembre, in Calabria, si svolgerà la sesta edizione del “Trofeo Coni Kinder + Sport”, una manifestazione multi sportiva, organizzata dal Coni, rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) iscritte al Registro Nazionale del CONI.

La manifestazione ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria, così come la sconfitta, quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

Parteciperanno alle finali circa 4000 tra atleti e tecnici, provenienti da ogni parte d’Italia e scelti al termine di un percorso di selezione su base prima provinciale, poi regionale.

Anche quattro valorosi atleti tesserati per la Hidro Sport saranno presenti alla manifestazione, in rappresentanza della Federazione Italiana Penthtlon Moderno. Chiara Storto, Ludovica Ziccardi, Ermanno Tedeschi e Simone Silvestri si cimenteranno nella prova “Nuota/Corri”, formata dalla staffetta 4x50 di nuoto stile libero e dai 400 metri di corsa. I tempi delle due prove, sommati, formeranno la classifica finale.

L’obiettivo è quello di confermare il risultato dello scorso anno: alle finali di Rimini del Trofeo Coni Kinder 2018, la rappresentativa della Hidro Sport ottenne il miglior piazzamento tra tutte le prove in cui gareggiavano atleti molisani.

La cerimonia inaugurale del trofeo inizierà alle ore 18:15 del 26 settembre presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. Altre città che ospiteranno gli eventi saranno Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro, Palmi.

La manifestazione si chiuderà il giorno 29 settembre col rientro delle rappresentative regionali, si spera con ottimi risultati da parte degli atleti molisani.