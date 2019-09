26 ufficiali di gara Aci Molise impegnati nel Rally della Ciociaria

CAMPOBASSO. Sempre più numeroso e qualificato il gruppo degli Ufficiali di Gara dell'Automobile Club Molise.

La recente trasferta, nel weekend di gara per il Rally della Ciociaria, ha visto impegnati ben 26 Commissari di Percorso provenienti dal Molise, ai quali si è aggiunto anche il ruolo di Capo Prova allo Shakedown e in ben 6 delle 8 prove speciali.

Quest'anno sarà ancora più massiccia la presenza dei Commissari di Percorso molisani in occasione del 24° Rally del Molise che si svolgerà nei prossimi 5 e 6 ottobre 2019. Dopo una esperienza che si sta via via rafforzando in numerose gare in tutta Italia, al Rally del Molise, dei circa 140 Commissari di Percorso necessari, oltre 70 saranno dell'Aci Molise, il che rappresenta una importante valorizzazione delle risorse locali, fortemente voluta dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, dal Fiduciario Sportivo regionale e dal coordinamento degli Ufficiali di gara.