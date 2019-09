La sede del Movimento 5 Stelle sarà aperta tutti i giorni

TERMOLI. Il MoVimento 5 Stelle Termoli comunica ai cittadini che il Punto informativo di Via Adriatica 31/A, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00, per fornire tutte le informazioni inerenti all'attività svolta dai nostri portavoce in Consiglio comunale e per discutere con i cittadini dei provvedimenti regionali e nazionali.

«Nella giornata di sabato 5 ottobre, dalle 17:30, saremo presenti col nostro gazebo informativo in Via Adriatica per le medesime finalità. Saranno presenti inoltre i nostri portavoce comunali e regionali».