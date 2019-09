Sciopero globale per il clima, in Molise presente anche Rifondazione Comunista

CAMPOBASSO. «Il modello di sviluppo capitalistico, nella sua ricerca del profitto, ha devastato il pianeta, per questo è importante essere in piazza per la giustizia climatica, contro politiche industriali legate al solo profitto e nocive per le ricadute sull’ambiente e le forme di vita. Non a caso la questione ambientale è al centro di centinaia di vertenze, conflitti e lotte su tutto il territorio nazionale e si caratterizza come una delle principali emergenze a livello globale. La speculazione e la distruzione dell’ambiente, le nuove forme di schiavitù e di sfruttamento del lavoro, il crescente impoverimento degli strati socialmente ed economicamente più deboli sono le conseguenze di uno stesso sistema socioeconomico, che sottomette tutti gli aspetti della vita all’accrescimento del profitto».

Così il segretario Regionale del Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea Pasquale Sisto nell'annunciare l'adesione del partito allo sciopero per il clima di venerdì 27 settembre.

«La crisi economica e la crisi finanziaria impongono al capitale di individuare nuove forme e nuovi terreni di investimento produttivo di profitto. La sbandierata e improbabile riconversione produttiva in senso ecologico sono il nuovo settore di investimento su un terreno che garantisce profitti. La riconversione produttiva che promettono durerà anni e garantirà profitti e ristrutturazione capitalistica sulla spinta e il successivo consenso dell'opinione pubblica, giustamente preoccupata del proprio futuro. Avrà ripercussioni sul mondo del lavoro che già dovrà subire il processo dell'industria 4.0 che devasterà milioni di posti di lavoro e costringerà a processi di mobilità e precarietà legati alla riconversione produttiva. Le variazioni climatiche rimarranno come giustificazione ideologica del nuovo processo.

Diventa indispensabile farsi portatori di analisi che smascherino tale processi e stare a fianco dei giovani che hanno indetto le giornate di mobilitazione. La giusta attenzione alle variazioni climatiche deve camminare insieme alla più generale difesa dell'ambiente che non è solo fermare il riscaldamento della terra, ma rendere vivibile e non pericoloso stare al mondo. Allora la difesa ambientale diventa anche risanamento ambientale capace di generare lavoro e benessere».