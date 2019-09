Alfabetizzazione come pratica di cittadinanza, il convegno all'Unimol

CAMPOBASSO. Il quarto Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana (CILGI 2019) si terrà dunque all’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione. Si parte domani, giovedì 26 settembre, David Buckingham (Loughborough University Kings College London, UK) è l’ospite d’eccezione della conferenza plenaria di apertura, per concludersi sabato, 28 settembre 2019, con Mari D’Agostino dell’Università degli Studi di Palermo. Alfabetizzazione come pratica di cittadinanza: teorie, modelli e didattica inclusiva è il tema nodale della tre giorni convegnistica. In un’epoca di forte complessificazione del vivere sociale e di globalizzazione dei processi comunicativi e culturali, ancorché di diffusione massiccia della scrittura attraverso le tecnologie digitali, intende ragionare in termini interdisciplinari, oltre che linguistici, sui temi legati all’alfabetizzazione, declinando questo concetto in modo ampio: e cioè tenendo conto di storia, definizioni, modelli, teorie, politiche per l’alfabetizzazione; dei processi messi in atto a vari livelli del sistema scolastico per lo sviluppo e il sostegno all’alfabetizzazione; preoccupandosi di analfabetismi vecchi e nuovi e spingendosi anche a toccare temi come la Digital literacy e la information literacy. All’interno del programma sono previsti anche workshop tematici (italiano L1 nella scuola primaria, nella scuola secondaria inferiore e superiore; italiano L1 all’università; italiano L2 nella scuola primaria, nella scuola secondaria inferiore e superiore; italiano L2 all’università; italiano L2 per adulti migranti; italiano LS all’estero (nell’esperienze degli Istituti Italiani di Cultura e nelle scuole italiane all’estero); italiano LS all’università); Sede degli eventi l’Aule N “John Dewey”; l’Aula P “Euclide”; l’Aula Q “Madre Teresa di Calcutta”; l’Aula R “Cartesio” - Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) - II Edifico Polifunzionale via F. De Sanctis, Campobasso. Laboratori didattici e Quattro Conferenze Plenarie:

David Buckingham (Loughborough University Kings College London, UK) Rethinking Media Literacy in the Age of Digital Capitalism;

Florian Coulmas (IN-EAST Institute of East Asian Studies University of Duisburg-Essen, Germany) Il miglior sistema di scrittura del mondo; Maria D’Agostino (Università di Palermo) Pratiche di literacy tra Corano e Facebook;

Alberto Sobrero (Università del Salento) Scuola e alfabetizzazione in Italia: caratteri e limiti di una correlazione spuria; Sono state selezionate 50 relazioni da varie università italiane e straniere, e da docenti di diversi ordini di scuola. Per info: https://cilgi2019.wordpress.com/

Domani, giovedì 26 settembre, a partire dalle ore 9.15, l’apertura del convegno con gli indirizzi augurali del Rettore, Prof. Luca Brunese e del Direttore del Dipartimento SUSeF, Prof. Enzo Di Nuoscio; dalle 9:30 l’avvio dei lavori in plenaria con David Buckingham - Loughborough University Kings College London- con la relazione Ripensare l'alfabetizzazione mediatica nell'era di Capitalismo digitale (Rethinking Media Literacy in the Age of Digital Capitalism