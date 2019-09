A Campomarino una serata evento per sensibilizzare sul pescato a miglio zero

CAMPOMARINO. Un nuovo appuntamento è previsto per mercoledì 25 settembre a Campomarino dove, presso l’agriturismo “Casetta Don Carlino”, si terrà una serata-evento voluta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul consumo del pescato locale a miglio zero.

L’evento rientra nell’ambito del Programma Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2017/2019 -annualità 2019 , ed è sostenuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con Coldiretti Impresa Pesca. L’incontro a carattere divulgativo si concluderà con una degustazione a base di prodotti ittici a miglio zero e di mondo a km zero, preparati dall’Agrichef di Campagna Amica, Felice Amicone.