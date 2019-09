Giornata europea delle lingue all'istituto comprensivo Oddo Bernacchia

TERMOLI. Nell’ambito della giornata europea delle lingue, l'Istituto Comprensivo "O. Bernacchia" di Termoli partecipa con una manifestazione pubblica a partire dalle ore 9 di giovedì 26 settembre. «Nella convinzione chela scuola debba sostenere e trasmettere i valori veicolati dal plurilinguismo, l’Istituto Comprensivo "Bernacchia" di Termoliha deciso di aderire alla celebrazione della Giornata Europea dellelingue. Siamo convinti checonoscere e parlare più lingue apra la mente , favorisca la comprensione tra culture diverse, rendendoci cittadini attivienon ultimo favorisca l’ attività cerebrale, insomma ci renda anche più intelligenti.

Come è organizzata la giornata? Con l’aiuto degli studenti della scuola media, abbiamo voluto coinvolgeregli alunni della scuola primaria, attraverso laboratori ludici e attività al fine disensibilizzarli, incoraggiarli e appassionarli alla conoscenza e allo studio di più lingue europee.La giornata si aprirà con l’ accoglienza dei bambini delle classi quinte e delle loro insegnanti, con il canto dell’inno europeo nelle lingue studiate a scuola equalche riflessione sullo spirito della giornata europea delle lingue.

Dopo il saluto iniziale, partiranno subito le attività nei laboratori. Il motto della giornataè “ imparare le lingueè divertente”; infatti le attività proposte vanno dal canto (un metodo infallibile per migliorare pronuncia e fluency), ai giochi linguistici, ai quiz sulla conoscenza delle lingue e dei paesi europei. La giornata si concluderà in piazza Vittorio Veneto con canti, scenette mute e riflessioni finali insieme ai nostri piccoli ospiti. La manifestazione è patrocinata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli. Oltre agli alunni dei plessi delnostro Istituto Comprensivo, abbiamo avuto il piacere di coinvolgere la classe quinta della Scuola Primaria Campolieti che ha accettato con entusiasmo il nostro invito. L’auspicio è che questa manifestazione sia la prima di una serie di collaborazioni che favoriranno la crescita motivazionale e culturale delle scuole del territorio. Non possiamo chiudere una giornata sul pluringuismo senza una riflessione: aprirsi al mondofa crescere».