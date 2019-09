Torna la Fiera d'Ottobre a Larino, cinque giorni fra cultura del cibo e laboratori

LARINO. La città di Larino come ogni anno si prepara alla tradizionale Fiera di Ottobre. L’amministrazione comunale è impegnata nell’organizzazione e allestimento della 277^ edizione della fiera che si svolgerà da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre. Un evento atteso che per il secondo anno sarà collocato presso il polo fieristico, sito in Contrada Monte Arcano.

Il centro polifunzionale in particolare copre più di 1500 metri quadrati al coperto, un grande spazio all’aperto dove saranno esposti mezzi agricoli, il padiglione agroalimentare e l’area destinata al parcheggio. Molti saranno gli eventi destinati all’enogastronomia, alla musica e alla cultura. Durante le cinque giornate, si terrà un ciclo di seminari proposti e curati dall’Università degli Studi del Molise, laboratori dedicati alla degustazione e preparazione di prodotti tipici del territorio con particolare riferimento all’arte della panificazione e della decorazione dolci.