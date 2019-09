LARINO. Settembre mese mondiale per l’Alzheimer: nell’ambito delle iniziative ad esso dedicato si terrà a Larino, in sala Freda, il prossimo lunedì 30 settembre alle ore 17 l’evento “Per non dimenticare chi dimentica-quali servizi per le persone affette da demenze senili in Molise?”. L’iniziativa promossa da Auser Molise in collaborazione del circolo Auser di Larino, ha l’intento di sensibilizzare il territorio, fornire informazioni e promuovere il fare rete intorno a patologie neurodegenerative, quale le demenze senili, come l’Alzheimer.

Contrastare, altresì, la paura e la vergogna ancora legate alla malattia, fornire semplici informazioni per imparare a riconoscerla, ad affrontarla e a utilizzare i servizi a disposizione. L’evento, moderato da Graziella Vizzarri, dopo i saluti di rito della Presidente dell’Auser di Larino Daniela Bassi, il Presidente Auser Molise Dante Leva e il sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti, si addentrerà nel vivo dell’argomento con la relazione del dottor Cosimo Dentizzi, geriatra già Responsabile Centro Alzheimer di Campobasso e si arricchirà degli interventi del dottor Nicola Modugno, neurologo presso Irccs Neuromed, Angela Benigni, psicologa, Giuliano Maglieri, ingegnere e Laura Cardanio, avvocato. Le conclusioni saranno affidate a Lorenzo Mazzoli, Presidenza Nazionale Auser.