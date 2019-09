Manifestazione globale per il clima, il Pd del basso Molise scende in piazza

TERMOLI. Nel corso della riunione di Segreteria, svoltasi il giorno 24 settembre, la Federazione PD del Basso Molise ha deliberato la volontà di aderire alla manifestazione "Global Strike For Climate" prevista per il giorno venerdì 27 settembre a Termoli poiché ritiene doverosa la necessità, in questo momento storico, di essere protagonista - unitamente a tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia ambientale ed in particolar modo i giovani di un progetto mirato ad una seria e puntuale salvaguardia e tutela dell'Ambiente, che solleciti l'Europa ed il nuovo Governo ad assumere impegni ed iniziative concrete per prevenire un aggravarsi della situazione. Anche la nostra piccola Regione, infatti, non è immune alle problematiche correlate al surriscaldamento globale e ai cambiamenti climatici ed è per questo che la Federazione PD del basso Molise - avvertita la necessità di un serio piano di investimenti pubblici capace sia di accompagnare la transizione ecologica, ma anche di rilanciare l'occupazione di qualità e di quantità - sta lavorando ad un progetto condiviso che pone al centro l'Ambiente per affrontare in maniera puntuale quelle che sono le problematiche territoriali: dissesto idrogeologico, consumo del suolo, vivibilità dei piccoli Comuni a rischio isolamento, recupero delle risorse da investire su economia verde e circolare.

La Federazione PD del Basso Molise, dunque, non solo sarà in piazza Monumento venerdì 27 settembre e, a tal proposito, invita iscritti e simpatizzanti a prendere parte alla manifestazione, ma chiede a tutti di lavorare insieme ad un progetto condiviso che possa concretamente dare un segnale forte, perché: "la Terra è la casa di tutti e per lei vale la pena di lottare insieme".