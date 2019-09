Consiglio territoriale della Uilm Termoli, presente anche il segretario nazionale Gianluca Ficco

TERMOLI. Si terrà nella giornata di domani 27 settembre 2019 il Consiglio Territoriale della Uilm Termoli alla presenza del Segretario Nazionale Gianluca Ficco.

Sarà l’occasione per discutere della piattaforma per il rinnovo del CCNL metalmeccanico e per fare il punto della situazione in merito al settore automotive.

I lavori si terranno presso il Circolo della Vela di Termoli a partire dalle ore 09.30.