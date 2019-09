Unimol, immatricolazioni entro il 28 settembre: ancora pochi giorni per viaggiare comodi e gratis

CAMPOBASSO. A disposizione gli sportelli informativi di front office del Campus Universitario di Campobasso: aperti dallo ore 9.00 alle ore 12 per aspiranti matricole, giovani, studenti, laureati, famiglie. La Segreteria Studenti, il Settore Diritto allo Studio anche con lo Sportello amico, il Centro di Orientamento e Tutorato, aperti per l’intera mattinata di sabato 28 settembre dalle 9.00 sino alle 12.00. Tutti a disposizione di diplomati, aspiranti matricole, giovani, studenti e laureati, per garantire ogni supporto alle procedure di registrazione e amministrative legate alle immatricolazioni e iscrizioni, ma anche un’occasione, in particolare per le famiglie, per confrontarsi, dialogare, informarsi, fare domande, capire ed avere le idee più chiare per una scelta consapevole e una immagine concreta di cosa è UniMol.

Sabato 28 settembre è l’ultimo giorno per perfezionale l’immatricolazione e l’iscrizione per l’anno accademico 2019 – 2019 e usufruire di una rilevante opportunità: viaggiare comodi e gratis. Significa cogliere per tutti, famiglie e territorio, tutti i vantaggi e le opportunità di viaggiare gratuitamente, sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale, e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea. A disposizione, infatti, ci sarà uno staff dedicato per individuare le soluzioni più idonee e rispondere alle richieste di informazione sul Progetto UniMol “Trasporti gratis per Studenti – Abbonamento gratuito e navette Bus dedicate per specifiche tratte”.