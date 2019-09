Piano sanitario, comitati e associazioni riuniti per discutere le prossime azioni

CAMPOBASSO. Lunedì 30 settembre alle ore 16 a Campobasso, presso l’Incubatore delle Imprese in via Monsignor Bologna, ci sarà un incontro con i Comitati e le Associazioni per discutere delle iniziative da intraprendere in merito al nuovo Programma Operativo 2019-2021 di prossima emanazione da parte dei Commissari. Si resta in attesa di conoscere la disponibilità a partecipare all'incontro.