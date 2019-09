CAMPOBASSO. Aperto oggi (27.09.2019) a Bologna il Villaggio Coldiretti: un nuovo appuntamento con la campagna che incontra la città. Bologna, nel cuore della food valley italiana, dove si realizza oltre un terzo della produzione agricola nazionale e nascono le eccellenze del Made in Italy alimentare che conquistano il mondo, ospiterà per tutto il fine settimana il più grande mercato a chilometri zero con Campagna Amica.

Qui sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori, provenienti da tutta Italia, anche esclusivi souvenir del gusto. Fra le tante aziende del Belpaese anche due molisane: la Masseria D’Onofrio di Bonefro ed il caseificio Di Iulio di Sant’Elia a Pianisi. Pasta, prodotti da forno, farine e olio anche a base di canapa ma anche caciocavalli e tanti altri formaggi a pasta dura o filata, consentiranno al visitatore di assaporare un po’ della nostra terra, ribadendo ancora una volta che il Molise esiste ed è una terra tutta da scoprire anche dal punto di vista enogastronomico.

Da oggi, e fino a domenica 29, nel Villaggio Coldiretti sarà inoltre possibile vivere un giorno da contadino fra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, o nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto.