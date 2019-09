Bocce Molise, in gara 160 atleti tra senior, donne e giovani

CAMPOBASSO. Un fine settimana intenso di bocce al Centro Tecnico Regionale del Molise, Bocciodromo Comunale di Campobasso.

La FIB Molise, presieduta da Angelo Spina, ha organizzato una due giorni dedicata alla disciplina sportiva boccistica con la Coppa Molise maschile, femminile e giovanile. In gara 160 atleti tra senior, donne e giovani.

Tre le competizioni in programma, al via già dalla serata di venerdì 27 settembre per le prime fasi eliminatorie.

La Coppa Molise maschile vede dodici squadre ai nastri di partenza: Avis Campobasso ‘A’, Avis Campobasso ‘B’, Bocciodromo Comunale Campobasso, Bocciofila Monforte Campobasso, Bocciodromo Molisano Campobasso, La Torre Vinchiaturo, La Rocca Oratino, Madonna delle Grazie Termoli, Frosolonese, ABC Castelpetroso, Il Laghetto Venafro e Santa Lucia Civitella Alfedena.

Per la Coppa Molise femminile al via quattro team da otto atlete ognuna, mentre per la Coppa Molise giovanile saranno trentadue gli Under 12 e Under 15 pronti a sfidarsi negli incontri a squadre.

Un evento che vedrà insieme, nell’impianto con sei corsie da gioco di via Insorti d’Ungheria, tutte le componenti delle bocce molisane: uomini e, tra questi, giovani e meno giovani, donne, ragazzi e, tra le fila dell’Avis Campobasso, giocherà anche un atleta paralimpico in carrozzina, Mauro Piacente dell’Avis Campobasso, il quale dal 18 al 20 ottobre 2019 difenderà i colori molisani ai Campionati Nazionali Paralimpici di Roma.

Al termine delle tre competizioni, nella serata di sabato 28 settembre 2019, al Bocciodromo Comunale di Campobasso, è in programma la 3^ Festa delle Bocce molisane, occasione anche per le premiazioni della Coppa Molise e della consegna dei riconoscimenti ad atleti, tecnici e società che si sono distinti nel corso della stagione 2018/2019.