Fervono i preparativi per il Rally del Molise: uno spettacolo garantito

CAMPOBASSO. Scorrono trepidamente questi giorni di febbrile vigilia che conducono all’attesissimo Rally del Molise.

La ventiquattresima edizione sarà valida per la settima zona della Coppa Aci Sport con Coefficiente 1 e vedrà accendersi il fatidico semaforo verde Sabato 5 ottobre a partire dalle ore 20 con la suggestiva prova spettacolo “AciMolise Show” - Trofeo Giuseppe Matteo. La competizione proseguirà per tutta la giornata di Domenica 6 ottobre, con gli equipaggi che giungeranno sotto alla bandiera a scacchi alle 19.30 in Corso Vittorio Emanuele del Capoluogo regionale, ove si terranno le premiazioni in presenza delle Autorità.

L’Automobile Club Molise – Campobasso e Isernia - macchina organizzatrice supportata dalla Regione Molise, ha divulgato il programma ufficiale della gara, il quale prevede i seguenti punti salienti:

Venerdì 4

·9.00 – 15.00: ritiro Road Book presso Automobile Club Molise a Campobasso, in Via Cavour 14

·9.30 – 12.30/15.00 – 19: ricognizioni autorizzate per un massimo di tre passaggi a prova speciale (ad esclusione della prova spettacolo “AciMolise Show”)

Sabato 5

·8.30: prima riunione commissari sportivi

·9.00 – 10.00: verifiche sportive in Corso Vittorio Emanuele di Campobasso (sessione riservata a coloro che effettueranno lo Shakedown, per tutti gli altri concorrenti l’appuntamento sarà dalle 10.00 alle 12.30)

·9.30 – 10.30: verifiche tecniche in Corso Vittorio Emanuele di Campobasso (sessione riservata a coloro che effettueranno lo Shakedown, per tutti gli altri concorrenti l’appuntamento sarà dalle 10.00 alle 13.00)

·11.00 – 14: svolgimento dello Shakedown per una lunghezza di 2,00 Km lungo la prova speciale “Busso”

·13:30: pubblicazione elenco verificati e ammessi alla partenza

·15:10: briefing Direzione Gara/Equipaggi presso tribunaarena spettacolo/provaspeciale1

·15:30–16:30: ricognizioni prova speciale1

·17:30–18:00: ingresso vetture in parco partenza – Corso Vittorio Emanuele, Campobasso

·18:30: cerimonia di partenza

·20:00: inizio prova speciale1

·20:10: ingresso prima vettura in parco chiuso notturno – fine prima giornata di gara

·22:30: orario limite per richiedere l’ingresso in gara nella seconda giornata di gara in caso di ritiro

Domenica 6

·7.30: uscita dal parco chiuso notturno della prima vettura e prove speciali in tutto il territorio regionale

·19.30: cerimonia ufficiale d’arrivo in Corso Vittorio Emanuele – Campobasso

·20.00: pubblicazione classifica finale 24° Rally del Molise

L’Automobile Club Molise - Campobasso e Isernia - dà un caloroso benvenuto a tutti coloro che hanno già inviato la domanda di iscrizione e li ringrazia per aver deciso di calcare le strade del 24° Rally del Molise, rendendo possibile lo svolgimento di un evento socio-culturale, oltre che sportivo, che ricalca i sani principi di un’intera Regione.

Gli organizzatori ricordano inoltre che vi sarà tempo per iscriversi fino a Lunedì 30 settembre, giorno in cui chiuderanno le iscrizioni.