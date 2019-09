Coldiretti Molise: «In questa regione l'agricoltura non è il problema ma la soluzione»

CAMPOBASSO. Coldiretti Molise accoglie positivamente la notizia diffusa dall’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, che ha annunciato lo sblocco di 6 milioni e 250mila euro riferite a misure strutturali e a superfice di cui dovrebbero beneficiare oltre 600 imprese agricole e Comuni della regione.

“Riteniamo verosimile – afferma il Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli - che si sia giunti a tale risultato anche grazie all’incisiva azione di Coldiretti che, nell’incontro del 12 agosto scorso con il Presidente della Giunta Donato Toma, presente l’assessore Cavaliere, ha ribadito le impellenti e non più rinviabili necessità del mondo agricolo che rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia regionale. Adesso occorre subito un atto risolutivo sulla problematica dei cinghiali in linea con gli impegni assunti dal Governatore all’incontro di agosto”.

“Molto resta ancora da fare – ha aggiunto il Direttore regionale di Coldiretti, Aniello Ascolese – e per questo dobbiamo lavorare tutti di più nell’interesse del nostro Molise. Noi di Coldiretti – ha concluso Ascolese - siamo da sempre convinti che l’agricoltura in questa regione non rappresenti il problema ma la soluzione a tanti problemi e di questo è bene che se ne convincano in tanti”.