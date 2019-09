Unimol, iscrizioni prorogate entro sabato 5 ottobre per viaggiare gratis

CAMPOBASSO. Prorogati i termini del Progetto UniMol, Trasporti gratuiti e navette dedicate per a.a. 2019-2020. Ancora una settimana dunque per viaggiare comodi e gratis a partire dal mese di ottobre

L’Università degli Studi del Molise, anche a seguito delle diverse istanze e delle numerose sollecitazioni provenienti dal territorio e dalla comunità studentesca, per continuare a garantire la piena fruibilità del servizio UniMol Free, e condividere con le famiglie ed il territorio i vantaggi e le opportunità di viaggiare gratuitamente, sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale, e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea, ha prorogato ancora i termini sino a sabato 5 ottobre 2019.

Ancora una settima, un’ulteriore occasione per cogliere questa rilevante opportunità!

Ulteriori aggiornamenti relativi al servizio di trasporto gratuito saranno pubblicati sulla pagina web trasporti.unimol.it

Per info: trasportigratis@unimol.it



La novità è rappresentata dall’elevato numero di immatricolazioni al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive fin qui registrato e la necessità di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa vigente in materia di numerosità di riferimento.

Pertanto, con Decreto rettorale, si è reso necessario fissare un termine alle immatricolazioni al suddetto Corso di Studio anticipato rispetto alla scadenza fissata dal calendario delle attività didattiche relative all’a.a. 2019/2020;

È fissato alle ore 16.30 del 1° ottobre prossimo il termine per il perfezionamento delle domande di immatricolazione, per l’a.a. 2019/2020, al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive.

Eventuali domande di immatricolazione tardive, presentate in data successiva al 1° ottobre 2019 e comunque entro la scadenza prevista dal calendario delle attività didattiche vigente, saranno accolte con riserva, condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente in materia di numerosità di riferimento.