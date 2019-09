Art Bonus, agevolazioni fiscali per chi sostiene il teatro Fulvio di Guglionesi

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che l'Amministrazione comunale del Sindaco Mario Bellotti ha attivato l'opzione ART BONUS per sostenere la valorizzazione del teatro comunale "Fulvio".



L'ART BONUS è uno straordinario strumento, sotto forma di credito d’imposta, per agevolare chi effettua erogazioni in denaro finalizzati agli interventi di manutenzione e restauro, o di realizzazione di nuove strutture legate alla cultura. L’ART BONUS è un credito d’imposta per le erogazioni in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo: un sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. (Art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo“, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014). La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’ “Art bonus”, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali (da ripartire in 3 quote annuali di pari importo) a sostegno della cultura.



"L'ART BONUS è un'opportunità straordinaria per la cultura - sottolinea il Consigliere comunale con delega alla Cultura del Comune di Guglionesi, Michele D'Anselmo -, soprattutto per le piccole realtà. La nostra Amministrazione comunale ha attivato l'incentivo per il teatro comunale "Fulvio", con la raccolta aperta nell'ambito dei fondi per la manutenzione straordinaria (€ 30.000), manutenzione e adeguamento impiantistico per mantenimento certificazioni e agibilità (€ 7.000), attrezzaggio luci di scena e integrazioni impianto elettrico (€ 13.000), attrezzaggio impianto fonico/acustico (€ 10.000). Per maggiori dettagli informativi, invito gli interessati a consultare il link: https://artbonus.gov.it/1985-teatro-comunale-fulvio.html".