Due autocarri rubati a Vasto ritrovati in un deposito di mezzi a Cerignola

VASTO. Sempre con più frequenza vetture e mezzi pesanti vengono rubati a Vasto per finire nel mercato nero dei pezzi di ricambio in Puglia. E' accaduto anche per due autocarri Iveco 100, risultati rubati in città e ritrovati a Cerignola all'interno di un capannone di una ditta di autodemolizioni.

Un mercato redditizio quello dei pezzi di ricambio e per cui sono finiti nei guai due pregiudicati pugliesi di 40 e 41 anni che sono stati sorpresi a smontare parti meccaniche dagli autocarri rubati a Vasto.

Una operazione portata avanti dalla Compagnia Carabinieri di Cerignola attraverso un controllo straordinario del territorio su le campagne che circondano la città pugliese e per cui è stato utilizzato anche un elicottero. I militari hanno così potuto scoprire una vera e propria centrale di ricettazione e riciclaggio di automezzi pesanti.

Nella stessa area di circa 700 mq erano presenti decine di mezzi smontati e di cui va accertata la provenienza, tra questi anche uno rubato ad Ortona lo scorso 20 settembre.

Come riporta Foggia Today "i due pregiudicati e il titolare dell'autodemolizione sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio in concorso e deferiti alla Procura di Foggia anche per ricettazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Foggia."