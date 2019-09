TERMOLI. Questo cagnolino vaga per il centro da qualche giorno, aggirandosi fra gira tra piazza Monumento e il corso Nazionale. L'utente che ci segnala il suo avvistamento afferma «è buono e socievole e cerchiamo qualcuno che voglia adottarlo. Aiutiamolo a trovare una famiglia. Per i passanti e i commercianti di zona: impegniamoci tutti per farlo bere e mangiare».

Chiunque fosse interessato a prenderlo con sé può contattare il 3496155320.