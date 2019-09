Minaccia l'ex di sfigurarla con l'acido: ai domiciliari un 36enne campobassano

RIMINI. Già violento verbalmente e fisicamente durante la relazione, un 36enne di Campobasso ha perso completamente il controllo dopo la fine del rapporto con la sua ex ragazza, ventenne di Rimini, continuando a seguirla e perseguitarla. Fra le violenze messe in atto, anche gravi minacce di morte o di sfiguramento con l'acido.

Giovedì 26 settembre la Polizia di Rimini in collaborazione con quella di Milano, dove l'uomo è stato rintracciato mentre tentava la fuga in Sudamerica, lo ha tratto in arresto e ora dovrà scontare i domiciliari per maltrattamenti, atti persecutori e lesioni. La fine di un vero e proprio incubo per la ragazza.