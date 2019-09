Domenica un controllo gratuito del diabete con Lions e Misericordia

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Tifernus, in collaborazione con la Misericordia, organizza per il giorno 29 settembre dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Vittorio Veneto (piazza Monumento) il service per il controllo del diabete. La dottoressa Celeste Vitale - responsabile della Diabetologia del presidio ospedaliero San Timoteo – con lo staff sanitario e gli operatori della Misericordia di Termoli, sarà a disposizione dei cittadini che, volontariamente e in forma gratuita, vorranno controllare il proprio valore del diabete.