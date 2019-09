Portavoce a confronto coi cittadini, l'assemblea pubblica del Movimento 5 Stelle

TERMOLI. Il MoVimento 5 Stelle ha organizzato una assemblea pubblica in programma a Termoli, oggi 29 settembre, all’infopoint di via Adriatica 31A, con inizio alle ore 17. Saranno presenti i portavoce molisani nazionali, regionali e comunali.

L’incontro servirà ad analizzare la situazione politica attuale, ad approfondire le azioni messe in campo per lo sviluppo del Molise, ma anche a raccontare le nuove sfide che attendono il MoVimento 5 Stelle e, soprattutto, a raccogliere spunti e segnalazioni da parte dei cittadini. Dopo gli interventi dei portavoce, infatti, sarà aperto il dibattito con tutti i presenti.

Insomma, incontro e confronto: un momento aperto a chiunque voglia comprendere il presente e impegnarsi per il futuro della propria comunità.