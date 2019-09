Nasce in Molise lo sportello lavoro della Cisl

CAMPOBASSO. Dal mese di ottobre è operativo lo sportello lavoro presso le sedi Cisl di Campobasso e Isernia. Questo valido strumento – riferisce il segretario della Cisl Poste Antonio D’Alessandro - favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per aiutare ad orientare i giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, ma anche i tanti, senza limiti di età, che un lavoro l'hanno perso.

Ci sono tanti giovani ­che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro e sono disorientati, ma anche 50enni che si ritrovano senza lavoro e non sanno come muoversi, perché oggi è cambiato anche il modo in cui si cerca lavoro. In una situazione così il sindacato non può restare passivo o chiamarsi fuori, in Molise abbiamo 16.000 lavoratori disoccupati, 75.00. Lavoratori in attivi, 16.700 Lavoratori in nero, 19.000 giovani Neet (15 – 34 anni), il 63% delle nuove assunzioni sono a Tempo Determinato, il 16,7% contratti di somministrazione, 40,3% il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), 20,9% il tasso di abbandono scolastico, le assunzioni in Molise nel 2018 sono state 37.861 mentre i licenziamenti 39.787. Tocca a noi – precisa Antonio D’Alessandro - offrire a queste persone gli strumenti oggi indispensabili. Dobbiamo passare dalle politiche passive alle politiche attive del lavoro.

Vincere la sfida, anche con tecniche innovative, dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, è una grande opportunità per far ripartire il Paese in modo duraturo. È inconcepibile vedere tanti, troppi disoccupati e allo stesso tempo imprenditori che non riescono a trovare i profili utili alle loro imprese. Il nostro sistema che monitora i fabbisogni lavorativi

Ma come funziona? Chi cerca lavoro può rivolgersi allo Sportello lavoro Cisl, trovando una rete di soggetti che lo aiuteranno concretamente con consulenza, orientamento, anche per adempimenti telematici, profilazione e compilazione di un efficace curriculum.

Lo sportello sarà aperto nella sede Cisl di via Ziccardi 10, a Campobasso, il venerdì dalle 15 alle 19 mentre nella sede di via Gorizia 23 a Isernia il sabato mattina dalle 9 alle 13.

Le agenzie per il lavoro GI Group e Umana, che hanno già sottoscritto a livello nazionale con Cisl accordi specifici, forniranno periodicamente alla Cisl le opportunità di lavoro; il sindacato incrocerà i profili ricercati dalle aziende con quelli presenti nella propria banca dati e li segnalerà (in forma anonima) alle agenzie convenzionate, alle quali spetterà mettere in contatto i soggetti e facilitare il rapporto di lavoro.

A chi cerca lavoro lo "sportello Cisl" proporrà inoltre, in base alle competenze di ciascuno e alle richieste del mercato, specifici percorsi formativi. Ci saranno poi dei job club in cui, chi lo vorrà, potrà condividere le proprie esperienze e i propri tentativi con altre persone in cerca di lavoro, seguito e aiutato da un tutor in grado di offrire suggerimenti e stimolo psicologico e motivazionale.