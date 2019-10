Sciulli, Anci Molise: «Rappresenterò le istanze dei sindaci e del territorio»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei ringraziamenti da parte del Presidente di Anci Molisec, Pompilio Sciulli, inviati a tutti i Sindaci



"Gentili Sigg.ri Sindaci,

nel ringraziare tutti Voi per aver voluto rinnovare nei miei confronti la piena fiducia, con la grandissima partecipazione alla mia rielezione, quale Presidente Anci Molise dello scorso 27 settembre, a rappresentare i Comuni Molisani in ogni più ampia sede istituzionale, sono sempre più convinto che in questo particolare momento storico è importante affermare ruolo e forza delle autonomie locali, per continuare a garantire il presidio dello Stato sui territori e i servizi essenziali ai cittadini; è una sfida, ma anche una grande responsabilità. Ascolto, dialogo e unitarietà, saranno al centro del mio mandato; sono le priorità fondamentali per rafforzare e consolidare la rappresentatività istituzionale dell’Associazione, che deve essere sempre più luogo di sintesi delle esigenze delle Comunità Molisane. A nome mio personale e di Anci Molise, - confermo pieno supporto e collaborazione a tutti i Comuni associati ed esprimo massima disponibilità a raccogliere e rappresentare le istanze che rivengono dai sindaci e dal territorio."

Grazie di cuore a tutti voi."