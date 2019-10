15 assunzioni nella Polizia locale di Vasto, pubblicato il bando

VASTO. Nuove assunzioni nella Polizia locale di Vasto, sono 15 i posti a disposizione con il nuovo bando pubblicato nella giornata di ieri dal dirigente Vincenzo Toma del Comune di Vasto.

Più volte nel corso degli ultimi anni a Vasto si era parlato di una carenza di organico nel corpo della Polizia municipale, argomento che sarà oggetto anche del Consiglio comunale odierno su richiesta della minoranza.

Il concorso pubblico riguarda la categoria "C", con riserva del 40% dei posti a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando abbiamo maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze del Comune di Vasto.

Questo il bando:

Premesso che



 Con Deliberazione di Giunta Comunale n.324 del 21.11.2018 è stato approvato il Fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, contenuta all’interno del D.U.P. 2019/2021;

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n°249 del 26.02.2019, avente ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021 (art.170, comma 1, del D.lgs.267/2000)”, è stata aggiornata, altresì, la programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021;

 La procedura di mobilità obbligatoria, ex art.34-bis del D.lgs. 165/2001, esperita con nota n°49887 del 17.9.2018, nonché quella di mobilità esterna volontaria, ex art.30 del d.lgs.165/2001, hanno avuto esito negativo.

 L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul luogo di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.Richiamato lo stralcio del Regolamento per il reclutamento del personale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 501 del 03/09/2002 e ss. mm. ed ii. con delibere nn. 61 del 20/03/2013 e 410 del 9/12/2015;Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000 e s.m.i; Visto il d.lgs. n°165 del 30/03/2001;

RENDE NOTO

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di Agente di polizia locale – categoria giuridica “C” - con riserva dei posti, nel limite del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Vasto, ex art.35, comma 3bis, d.lgs. 165/2001.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, è, inoltre, prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA, come disciplinata dal d.lgs. 28/1/2014 n.8 art.11.

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti in possesso, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali;

c) pieno godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica alle mansioni del posto da ricoprire. L’Amministrazione accerterà la dichiarata

idoneità alle mansioni specifiche preventivamente all’assunzione;

e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo è necessario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti);

f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo);

g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per aver conseguito

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti dall’impiego, ai sensi della vigente normativa, o licenziati per le medesime o altre cause;

i) non essere stato espulso dalle FF.AA. o dai Corpi militarmente organizzati;

REQUISITI SPECIFICI

1.Possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, conseguito previso superamento di un corso di studi di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (la validità dei titoli conseguiti presso uno stato dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38. co. 3 del D.Lgs. 165/2001);

2. patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B senza limiti;



3. patente di abilitazione alla guida di motocicli:

• CAT. A2 se l’età posseduta è compresa tra i 18 e i 20 anni compiuti alla data di scadenza del bando;

• CAT. A se l’età posseduta è di almeno 20 anni e non più di 24 anni e l’interessato è stato titolare della patente di CAT. A2 per almeno 2 anni alla data di scadenza del bando;

• CAT. A se l’interessato ha compiuto 24 anni alla data di scadenza del bando.

4.possesso dei requisiti psico-fisici minimi di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previsti per il porto d’armi. I candidati devono, inoltre, risultare in possesso degli ulteriori requisiti di idoneità psico- fisica previsti dall’art.58 del Regolamento del Corpo della Polizia Locale di Vasto per lo svolgimento dei servizi istituzionali della Polizia Locale e facenti parte delle mansioni proprie dei posti messi a concorso, con particolare riferimento ai servizi operativi esterni, sia in forma appiedata che a bordo di veicoli di servizio, articolati su fasce orarie anche pomeridiane, serali, notturne e festive con impiego di turni. I candidati non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste agli artt.58 e 59 del Regolamento del Corpo.

5.non essere stato ammesso a prestare servizio civile (art. 15, comma 7, L. 230/1998) e non essere contrario al porto d’armi e all’uso delle armi. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare il servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l’uso delle armi ( comma 1 art.636 d.lgs. 15 marzo 2010, n.66). La disposizione non si applica ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3 dell’art.636 del medesimo d.lgs. 15 marzo 2010 n.66

6. non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della legge 68/99 (art. 3, comma 4 L.68/99);

7. ai sensi dell’art. 5, 2° comma, legge 65/86: a) godere dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

8. idoneità fisica al servizio di Agente di polizia locale e possesso dei seguenti requisiti fisico- funzionali:

a) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, visus di 10/10 con correzione, con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno;

b) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;

c) percezione auditiva della voce di conversazione, ad almeno otto metri, da ciascun orecchio.

Costituiscono causa di esclusione inoltre le seguenti infermità o malattie: valgismo dei piedi, insufficienza venosa degli arti inferiori, ernia, obesità, dislalia, postumi da TBC, gravi alterazioni del sistema osteoarticolare nonché dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, disturbi mentali, di personalità o comportamentali.

I vincitori del concorso e coloro che saranno chiamati ad assumere servizio dovranno, nei termini assegnati dall’amministrazione, produrre a proprie spese apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente attestante il possesso delle suddette condizioni sulla base di specifici esami clinici effettuati.



I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda e al momento dell’assunzione con esclusione dell’età.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico annuo lordo è quello proprio della Categoria C, posizione economica iniziale C1, previsto dal vigente C.C.N.L per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, oltre la tredicesima mensilità e indennità di comparto per dodici mensilità. A questi emolumenti si dovrà aggiungere l’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre alle indennità ed al trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. di comparto e dai Contratti integrativi. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

PROVA DI EFFICIENZA FISICA

La prova di efficienza fisica, effettuata per verificare il possesso da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, consisterà in tre prove atletiche con le seguenti specificità:

Corsa piana di 1.000 metri: per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve eseguire la corsa piana di metri 1.000 nel tempo massimo indicato (uomini tempo max 5’ 30” – donne 6’ 30”)

Salto in alto: il candidato deve eseguire il salto in alto all’altezza prevista in tabella con le seguenti modalità:

- ha un minuto per iniziare il salto dal momento in cui viene chiamato; - ha a disposizione al massimo 3 tentativi per superare l’asticella;

- dopo tre salti consecutivi nulli, la prova si considera non superata;

- i candidati devono saltare con un solo piede per oltrepassare l’asticella, altrimenti il tentativo è considerato nullo e deve essere ripetuto;

- durante il salto l’asticella può essere toccata: il salto è nullo se quest’ultima cade per l’eventuale tocco.

Piegamenti sulle braccia:

- la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra, fino al momento in cui

non si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi);

- la posizione di partenza è prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso;

- un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento.

Per l’accertamento delle prove fisiche la Commissione potrà essere integrata da Giudici di Gara di Atletica leggera abilitati dalla FIDAL

Il giorno della prova tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento e dovranno inoltre essere in possesso:

- di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- di un certificato di idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera avente data non antecedente a 60 giorni a pena di esclusione dalla prova. Il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano ai sensi di legge. Saranno ammessi a partecipare alle successive prove di esame previste dal bando tutti i candidati che avranno superato la corsa ed almeno una delle due restanti prove fisiche previste.

PROVE D’ESAME

I candidati che saranno ammessi al concorso saranno invitati a sostenere le prove d’esame, sulle seguenti materie:

 Diritto amministrativo e costituzionale;

Diritto penale e processuale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica

Amministrazione;

 Legislazione in materia di polizia locale e relativo regolamento

 Codice stradale, commercio ed edilizia

 Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

 Protezione dei dati personali;

Codice dell'amministrazione digitale: documento informatico, firma digitale, posta elettronica

certificata;

 Diritto del pubblico impiego;

 Lingua inglese;

 Conoscenza dei principali strumenti di ausilio informatico nell'attività di un ente locale.

Le prove saranno articolate come segue:

PRIMA PROVA SCRITTA: risoluzione di alcune problematiche di natura giuridica ed amministrativa, attinenti alle materie di competenza della Polizia Locale.

SECONDA PROVA SCRITTA di carattere teorico- pratico, consistente nella redazione di uno o più atti in materia di Circolazione stradale, Depenalizzazione, Edilizia, Commercio e Annona, Pubblica Sicurezza

PROVA PRATICA: guida di autoveicoli e motocicli a disposizione della Polizia Locale.

PROVA ORALE: consisterà in un colloquio individuale sulle materie di esame, diretto a verificare il grado di preparazione del candidato, la sua capacità espositiva e gli aspetti relazionali che lo contraddistinguono.

Il colloquio potrà anche, a discrezione della Commissione, prevedere una valutazione delle attitudini nonché competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo di agente di polizia locale In tal caso la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da un esperto in psicologia e di tale valutazione si terrà conto in sede di determinazione del punteggio inerente la prova orale.

L’accertamento della conoscenza dei principali strumenti di ausilio informatico nell’attività di un ente locale, nonché l’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà effettuato in occasione della prova orale. A tal fine la Commissione potrà essere integrata da Commissari esperti nelle predette materie

Durante lo svolgimento delle prove concorsuali non sarà consentita la consultazione di testi di legge annotati, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non sarà inoltre consentito introdurre nella sede di svolgimento delle prove palmari, telefoni cellulari, smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche.

I voti di ogni prova saranno espressi in trentesimi. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che riporteranno in entrambe le prove scritte una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende a sua volta superata con una votazione di almeno 21/30.

La Commissione procederà alla correzione della seconda prova scritta solo qualora il candidato – nella prima prova scritta – abbia raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

La valutazione delle prove d’esame sarà espressa con un punteggio numerico senza necessità di ulteriore motivazione. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.

EVENTUALE PROVA PRE-SELETTIVA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva a test, sulle materie oggetto di esame, nel caso che il numero dei partecipanti sia superiore a 100.

La data e la sede della prova preselettiva, che potrà essere svolta in più turni e potrà essere realizzata con procedura automatizzata affidata a ditta specializzata, saranno resi noti esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifiche notizie sul sito Internet dell’Ente www.comune.vasto.ch.it, con preavviso di almeno quindici giorni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso la sede indicata, muniti di documento di riconoscimento valido; tutti i candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso (e che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione) saranno ammessi alla prova preselettiva, con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione, che avverrà con esclusivo riferimento ai candidati ammessi alle prove di esame. I candidati che non si presenterannoall’eventuale prova preselettiva saranno ritenuti rinunciatari. La prova di preselezione sarà svolta al solo scopo di determinare il numero di candidati da ammettere alla prima prova scritta e non costituirà elemento di valutazione di merito nel concorso. Saranno ammessi alla prima prova scritta i primi 100 classificati, individuati secondo l’ordine decrescente; i candidati ex-aequo, fino alla 100esima posizione, saranno comunque ammessi a sostenere la prova scritta. I risultati della prova preselettiva, con indicazione dei candidati ammessi alle prove concorsuali, saranno resi notiesclusivamente attraverso la pubblicazione di specifiche notizie sul sito Internet dell’Ente www.comune.vasto.ch.it, entro 30 giorni dallo svolgimento della prova preselettiva.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: CONTENUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, il candidato dovrà dichiarare:

1.il cognome e il nome, il codice fiscale;

2.la data e il luogo di nascita;

3.la residenza e, se diverso, il recapito dove si intende ricevere le comunicazioni riguardanti il concorso, comprensivo di indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC); 4.cittadinanza italiana. I cittadini dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

5.godimento dei diritti civili e politici, in caso di mancato godimento indicarne i motivi;

6.comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

7.di non essere collocato in quiescenza;

8.eventuali condanne penali riportate (anche a seguito di patteggiamento) nonché la pendenza di procedimenti penali in relazione ai quali ha assunto la qualità di imputato;

9.dichiarazione di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa, nella decadenza o nel licenziamento senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni; 10.dichiarazione di essere a conoscenza che per l’immissione in servizio è indispensabile l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale al quale la selezione si riferisce, che sarà accertata dall’Amministrazione preventivamente all’assunzione;

11.titolo di studio prescritto, con indicazione dell’anno di conseguimento, dell'Istituto presso il quale è stato conseguito (nel caso di titolo di studio estero deve essere riportata l’indicazione completa del provvedimento di riconoscimento, o la dichiarazione di aver presentato richiesta di riconoscimento);

12. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

13.di non trovarsi nella condizione di “Disabile” ai sensi della Legge n. 68/1999 (ivi comprese le condizioni di privo della vista o di sordomuto);

14.di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per ottenere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza;

15.di non avere impedimenti normativi o derivanti da scelte personali che limitino l’uso dell’arma in dotazione, per servizio, al Corpo della Polizia Locale del Comune di Vasto;

16.possesso dell’anzianità di servizio, maturata mediante rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Comune di Vasto, che da diritto alla riserva del 40% dei posti banditi a concorso, ex art.35, comma 3bis, d.lgs. 165/2001

17.possesso di titoli che danno diritto a riserva di posti ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, come disciplinata dal d.lgs. 28/1/2014 n.8 art.11. 18.possesso di eventuali altri titoli che danno diritto a preferenze o precedenze previsti dall’art. 5, quarto e quinto comma, del DPR 487/1994.

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni mendaci e/o uso di atti falsi si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR.

Fermo restando quanto sopra, qualora dal controllo sulle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso risultasse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il candidato inserito nella graduatoria perde lo status conseguente al provvedimento di approvazione della graduatoria.

La presentazione della domanda non è soggetta all’autentica della sottoscrizione. Alla domanda dovranno essere allegati:

 copia di un documento di identità in corso di validità;

 ricevuta del pagamento della tassa di concorso, NON RIMBORSABILE, pari a Euro 10,00 (dieci/00) che deve essere versata, indicando nella causale il NOME e COGNOME del CANDIDATO e l’esatta denominazione del CONCORSO (15 posti Agente di Polizia Municipale), con una delle seguenti modalità:

a) mediante c/corrente postale n° 10907665 intestato a COMUNE DI VASTO – PIAZZA BARBACANI 2;

b) mediante bonifico bancario diretto alla tesoreria del COMUNE DI VASTO – PIAZZA BARBACANI 2 – IBAN IT64S0311177911000000000566;

c) tramite versamento diretto in contanti alla TESORERIA del COMUNE DI VASTO c/o UBI Banca Filiale di via San Michele 14 – Vasto.

La domanda priva dei suddetti allegati non sarà presa in esame.

L’amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione al concorso, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Gli aspiranti dovranno comunicare le successive eventuali variazioni di recapito all’Ufficio Personale presso il Settore I – Servizi Interni ubicato in Piazza Barbacani, 2 – 66054 Vasto.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla stessa, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale, “Concorsi ed esami”. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 24,00 dell’ultimo giorno utile.

La domanda sarà compilata ONLINE, stampata, firmata ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile di un valido documento di identità ed agli allegati richiesti dalla procedura, mediante la procedura telematica che sarà predisposta nel sito informatico del Comune di Vasto – www.comune.vasto.ch.it -sezione concorsi, mediante apposito link.

Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica.

La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.

Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti.

Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF.

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link sopra indicato. Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quella sopra indicata. Il manuale di istruzioni per l’uso dell’applicativo sarà disponibile nella pagina di accesso alla procedura telematica.



L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, dipendente da disguidi telematici non imputabili all’Amministrazione stessa. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando.

CAUSE FORMALI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura previa verifica, da parte dei competenti uffici, del rispetto del termine di presentazione e della regolarità e completezza della documentazione pervenuta, fatta salva la possibilità di procedere ad eventuali regolarizzazioni nei casi stabiliti dall’art. 27 del Regolamento per il Reclutamento del personale del Comune di Vasto.

Sono considerate irregolarità non sanabili, che comportano l’esclusione dalla procedura, quelle di seguito elencate:

 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

 l’omessa presentazione della copia di un documento di identità;

 la presentazione o la spedizione della domanda di ammissione oltre il termine di scadenza;  l’invio della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso;

 la trasmissione della domanda senza gli allegati richiesti dal presente bando di concorso

Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accolte a seguito di regolarizzazione da effettuarsi entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione e comunque prima dello svolgimento delle prove. L’accertamento dei requisiti, effettuato sulla base delle sole dichiarazioni rese in sede di presentazione di domanda di partecipazione, potrà essere effettuato in qualsiasi momento della procedura. L’accertamento reale del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati sarà effettuato prima dell’assunzione. E’ comunque motivo di esclusione automatica dalla procedura - in qualsiasi fase del procedimento - l’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di partecipazione

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno effettuate mediante pubblicazione di apposite notizie sul sito internet istituzionale del Comune di Vasto nella pagina del concorso stesso, assolvendo così a qualsiasi obbligo di notifica.

Il calendario delle prove d’esame sarà definito dalla Commissione giudicatrice nel rispetto dei termini di preavviso e sarà comunicato mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale del Comune di Vasto.

L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla procedura concorsuale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Vasto.

Limitatamente ai candidati esclusi dal concorso: questi riceveranno anche una comunicazione individuale, indicante le motivazioni dell’esclusione e gli estremi del provvedimento, mediante raccomandata AR o PEC ai recapiti dagli stessi indicati nella domanda di partecipazione. I candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi nei giorni indicati nell’avviso di convocazione muniti di valido

documento di riconoscimento, pena la decadenza dalla procedura. L’esito di ciascuna prova, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva saranno pubblicati sul sito internet istituzionale. L’ammissione alla prova orale verrà anche confermata mediante comunicazione telegrafica e pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati, conl’indicazione del voto riportato da ciascuno e ne disporrà l’affissione presso la sede degli esami.



Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

GRADUATORIA FINALE

La graduatoria, formata secondo l'ordine decrescente di punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, sarà approvata con determinazione del Dirigente del I Settore – Servizi Interni e pubblicata all'Albo Pretorio. Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

La graduatoria finale sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati

Eventuali situazioni di parità nella graduatoria finale saranno definite ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze, come indicate nell’art. 5, quarto e quinto comma, del DPR 487/1994.

Si ricorda che i titoli di preferenza, per essere considerati, devono essere dichiarati nell’apposita sezione della domanda di partecipazione. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'utilizzo di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazione effettuate. Qualora l’Ente accerti dichiarazioni false riguardanti i requisiti essenziali per la partecipazione al concorso, sarà disposta la decadenza dalla graduatoria dei concorrenti non assunti che abbiano presentato tali dichiarazioni, o la modifica della graduatoria in caso le dichiarazioni false riguardino il possesso di titoli di preferenza, precedenza o riserva. Nel caso in cui fosse già stata effettuata l’assunzione, l’Ente adotterà tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Antecedentemente all’assunzione verranno effettuati gli accertamenti sanitari atti verificare il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale al quale il concorso si riferisce. L’idoneità fisica alle mansioni proprie del posto a concorso sarà requisito indispensabile per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico prevista per i dipendenti degli Enti Locali nella Regione Abruzzo, in base al Contratto Collettivo Funzioni Locali – in vigore all’atto dell’assunzione.

CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE

All’atto di assunzione i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifico corso teorico-pratico e di formazione professionale organizzato direttamente dal Corpo o da Enti o Istituzioni a ciò abilitate. Durante il corso, potranno essere affiancati al personale già in ruolo per l'addestramento pratico-operativo (art.64 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Vasto).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 GDPR)

Con riferimento al trattamento dei dati, si precisa che Titolare del trattamento è il Comune di Vasto nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a Vasto, via Barbacani n. 2.

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente del Comune di Vasto Dott. Vincenzo Toma tel.08733091. I dati personali sono trattati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in materia di pubblico impiego, ai fini dell’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi ed i suoi aspetti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire lo svolgimento delle attività di selezione, l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro. Iltrattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 29 GDPR. Possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti del titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo richiedano. In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti, solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o Regolamentari o se sia necessario a fini organizzativi. I dati possono essere trattati e archiviati presso altri enti pubblici o privati se necessario a fini organizzativi. Tali enti sono stati debitamente nominati per l’esecuzione di determinati trattamenti strettamente necessari e operano nel rispetto della normativa europea vigente sulla protezione dei dati personali. I dati personali possono essere oggetto di trasferimenti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea qualora necessario e sempre solo nell'ambito delle finalità descritte. Tale trasferimento avviene solo attraverso l'utilizzo di piattaforme cloud per cui sia stato espresso un parere di adeguatezza circa la protezione dei dati o dal Garante o dalla Commissione europea. E’ nostra cura verificare che i fornitori selezionati abbiano assunto opportune misure di protezione, conformi alla Legge europea. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati personali conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per la conclusione del procedimento, e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento del Comune di Vasto all'indirizzo postale Via Barbacani n. 2, Vasto, oppure all’indirizzo PEC comune.vasto@legalmail.it in caso di presunte violazioni del Regolamento UE2016/679, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il presente Bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione.

Il presente concorso viene indetto nel rispetto della legislazione vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

La selezione di cui al presente avviso resta soggetto a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto il Comune di Vasto si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell'Ente.

In particolare, l’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente bando sono subordinate alla compatibilità con le disponibilità finanziarie dell’Ente, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione che saranno in vigore all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro. Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Toma – Dirigente del I Settore – Servizi Interni. Per quanto non previsto dal presente avviso, trovano applicazione il Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Vasto ed il DPR 487/1994.

Vasto, 30/09/2019



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE – SERVIZI INTERNI Dr. Vincenzo Toma