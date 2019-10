Cobas, sciopero alla Fca di Atessa il 5 ottobre per i nuovi turni

ATESSA. I Cobas non ci stanno per il cambio della turnazione in Sevel che dal 7 ottobre passerà a 12 turni e alla Fca Plastic Unit di Atessa sono pronti allo sciopero per il prossimo 5 ottobre:

"Dal 7 ottobre 2019 lo stile di vita di migliaia di lavoratori della Sevel cambia radicalmente: si lavora anche il sabato ordinario su due turni e notte volontaria.



Questo è quanto sancito nell’accordo dei “sindacati fimatutto” con i Dirigenti FCA.

E così i lavoratori si ritrovano un bel regalo dai “rappresentanti dei lavoratori” non per curare i malesseri derivati dal logorio sulle linee di produzioni, bensì per abituarsi ad affrontare il nuovo anno con sfide maggiori, ma solo fino al 31 dicembre 2019 (così hanno fatto credere). Magari lavorando anche nel turno di notte con la soddisfazione di inaugurare il 1° furgone del 2020!

Ma alla FCA Plastics Unit resta il mistero se si applica il 12,17 o 18 turni.

Un’ ora di assemblea in un anno. Eppure a pochi giorni dallo stravolgimento, tutto tace.

L’accordo dà il segno di quanto questi sindacati “maggiormente rappresentativi” siano lontani dai lavoratori, per non dire altro.... sono tanti i punti che dovete chiarirci:

 Ma vi siete chiesti come gli operai raggiungono il sabato lo stabilimento?

 Dopo l’accordo scioccante sulla pausa mensa con l’opzione di uscire prima e pranzare a casa, avete toccato il fondo e secondo i vostri pensieriilluminati,come tornerebbero a casa,li accompagnate voi?

 Ma l’azienda non aveva detto stop ai recuperi e straordinari per consentire la nuova turistica? Eppure Sevelad FCA ha richiesto una giornata di straordinario per il 05 ottobre 2019.

 Vogliamo parlare del ruolo delle madri lavoratrici, a cui viene negato il part time? Forse non vi è ancora chiaro, siamo al limite, torniamo distrutti a casa e dopo 5 anni di straordinari e recuperi obbligatori secondo il CCSL del sabato e la domenica, addirittura ora il sabato è diventato giornata lavorativa.



E bene, questa volta saremo molto più incisivi, la salute viene prima di ogni cosa, non ci si può ammalare di lavoro, considerato le condizioni estreme e i ritmi di lavoro sempre più incalzanti. Non ci resta che incrociare le braccia e restare il sabato a casa.



Perciò confermiamo lo sciopero dello straordinario per Sabato 05 ottobre 2019 (Turno A) 6:00 – 14:00.COBAS COBAS Fca Atessa EP Chieti."



Così, in una nota stampa, i Cobas.