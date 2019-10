Mercoledì 9 ottobre l'inaugurazione della 277esima edizione della Fiera di Larino

LARINO. La città di Larino è quasi giunta alla 277^ edizione della fiera che si svolgerà da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2019 presso il Polo Fieristico in Contrada Monte Arcano. La cerimonia di inaugurazione ci sarà mercoledì 9 alle ore 10:00 in presenza delle autorità e del corpo musicale Don Luigi M. Aster Band. Tra gli eventi in programma durante le cinque giornate dell’evento, ci sono diversi seminari proposti dall’Università degli Studi del Molise e a cura del Dipartimento “Agricoltura, Ambiente e Alimenti”, convegni sulle nuove frontiere delle tecnologie legate al turismo a cura dell’Associazione Multiverso e sulle proposte per la salvaguardia dell’agricoltura e del Molise a cura del MAM (Movimento agricolo Molisano).

Ci saranno laboratori di panificazione e dimostrazioni di cake design sia per gli alunni delle scuole, sia riservato agli adulti nelle giornate di sabato e domenica. Oltre alla degustazione di salumi e formaggi del territorio sono previsti due eventi di cucina dal vivo con preparazione di ricette tradizionali del territorio. Inoltre all’interno dell’area fieristica sarà possibile vedere l’esposizione dell’auto d’epoca ed esposizione di monumenti in 3D a cura dell’Associazione Multiverso. Infine le serate di sabato 12 e domenica 13 ottobre saranno allietate dal concerto di musica lirica e musica dal vivo.