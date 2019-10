Scoprire gratis le bellezze molisane: il 6 ottobre torna "Domenica al museo"

MOLISE. Domenica 6 ottobre torna la “Domenica al Museo”, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

Dall’estate del 2014 grazie alla domenica al museo sono state circa 15 milioni le persone che hanno visitato gratuitamente i musei e i parchi archeologici dello Stato.Un’iniziativa molto amata dalle famiglie italiane che hanno così riscoperto e si sono riavvicinate al patrimonio culturale italiano.

In Molise fra castelli, musei e aree archeologiche sono ben 11 i siti che apriranno in via straordinaria e gratuita per l’occasione; perché non approfittarne e riscoprire la nostra terra? Ecco l’elenco:

Museo Palazzo Pistilli salita San Bartolomeo, 18 Campobasso Museo sannitico via Chiarizia, 12 Campobasso Castello Angioino largo Vincenzo Cuoco, 2 Civitacampomarano Castello di Capua largo Castello, s.n.c. Gambatesa Museo della città e del territorio Strada provinciale, 82 Sepino Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Strada statale 158, s.n.c. Castel San Vincenzo Museo archeologico Santa Maria delle Monache corso Marcelli, 8 Isernia Museo nazionale del Paleolitico di Isernia via Ramiera Vecchia, s.n.c. Isernia Santuario italico località Calcatello, s.n.c. Pietrabbondante Museo archeologico corso Garibaldi, 8 Venafro Museo nazionale di Castello Pandone via Colle, s.n.c. Venafro