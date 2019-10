Efficientamento energetico, D'Ascanio: «Ci indebitiamo per i danni di una giunta incapace»

MONTENERO DI BISACCIA. Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del consigliere comunale di minoranza del Comune di Montenero di Bisaccia Nicola D’Ascanio.

«L'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia, prima perde ripetutamente il treno dei finanziamenti per l'efficientamento energetico che sono stati erogati a tanti Comuni ed a totale carico dello Stato, poi delibera allo scopo un "progetto di finanza" con cui indebita il Comune con una somma di 3.280.000€ (ce ne vorrebbero molti di meno!) che peserà per 16 anni consecutivi sul proprio bilancio e sull'intera cittadinanza.



Al danno, la beffa!

Per 16 anni consecutivi questo Comune viene costretto a sborsare un rateo pari a €.205.000/anno per riparare i danni provocati da una Giunta incapace e superficiale.

Ciò risulta essere una chiara e puntuale contestazione mossa dal gruppo di opposizione capeggiato da Nicola D'Ascanio nel corso della seduta consiliare di lunedì 30 settembre il quale ha aggiunto che "risulta essere anche poco chiaro il motivo per cui, a fine mandato (si vota a primavera 2020), amministratori che in 9 anni non hanno fatto niente, facciano ricorso al "progetto di finanza" che di fatto ostacola la possibilità di coinvolgere l'imprenditoria locale”.

Quanto sopra sarebbe necessario non solo per risollevare l'economia locale, ma anche per restituire agli amministratori del prossimo futuro la facoltà di decidere nel merito, in piena autonomia ed in modo più consono.

Per questa ulteriore motivazione non è escluso che della vicenda D'Ascanio interesserà sia la Corte dei Conti Regionale che l'A.N.A.C. Nazionale.

Nella medesima seduta consiliare, è stato presentato anche un O.d.G con cui D'Ascanio e Bozzelli hanno richiesto l'uscita di Montenero di Bisaccia dall'Unione dei Comuni del Basso Biferno per ragioni tutte connesse allo suo sfilacciamento, amministrativo e funzionale, in corso.

Ed anche in questo caso, il citato O.d.G., si propone di costituire un nuovo sodalizio associato con finalità volte a migliorare i servizi ma anche a rilanciare politiche di sviluppo sostenibile e territoriale, di area vasta, nel campo economico, sociale e culturale».