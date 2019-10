Cotugno: «Avanti per un percorso condiviso per la promozione turistica del Molise»

CAMPOBASSO. Nel corso delle audizioni in IV Commissione regionale sul Piano Strategico del Turismo e della Cultura, è intervenuto l’assessore regionale, Vincenzo Cotugno, particolarmente soddisfatto della condivisione registrata da parte dei componenti della Commissione.

“Oggi abbiamo registrato il primo confronto importante sul Piano Strategico regionale del Turismo e della Cultura” le dichiarazioni dell’assessore Cotugno “nel corso della prima riunione, dedicata alle audizioni, in IV Commissione consiliare, ho avuto modo di esporre il lavoro svolto e le prospettive di sviluppo economico ed occupazionale che la strategia elaborata potranno dare alla nostra regione. Sono contento di aver ricevuto la massima condivisione ed apprezzamento da parte della Presidente e di tutti i componenti della IV commissione sulla qualità del lavoro svolto, elaborato e condiviso con tutto il territorio, le istituzioni e gli stakeholders” sottolinea Cotugno “Un caloroso e sentito ringraziamento alla professionalità, passione ed impegno di Sviluppo Italia Molise, la struttura dell’Assessorato, all’Unimol, alla Camera di Commercio del Molise e a quanti hanno contribuito alla redazione di un Piano Strategico storico per la nostra regione. Sono certo che lo stesso clima di condivisione e collaborazione della Commissione si riscontrerà anche nei lavori del Consiglio regionale. Andiamo avanti per un percorso condiviso per la promozione turistica e culturale della nostra regione!”