In Consiglio regionale Sanità e comunità montane all'ordine del giorno

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha aggiornato la seduta del Consiglio regionale dello scorso 1° ottobre a lunedi 7 ottobre alle ore 10:00. Questi gli argomenti, rinvenienti da quella seduta, iscritti all’ordine del giorno:

N. 1 (Rg. n. 467) Prot. n. 5361/19 del 19/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Riqualificazione del contesto urbano a fini turistici nel comprensorio di Campitello Matese".

N. 2 (Rg. n. 476) Prot. n. 5474/19 del 23/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciola e Fanelli, ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe".

N. 3 (Rg. n. 409) Prot. n. 4065/19 del 04/06/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Patto per lo sviluppo del Molise. Delibera Cipe 26/2016. Area tematica "Ambientale", Tema prioritario 2.5 cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali, linea d'intervento "Ripristino sicurezza del territorio", Azione "Consolidamento dissesti per la mitigazione dei rischi da frana e crolli a pregiudizio della viabilità e dei centri abitati" Approvazione in piattaforma Rendis dell'elenco di interventi da finanziare. Chiarimenti modifica.

N. 4 (Rg. n. 411) Prot. n. 4079/19 del 04/06/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione Sanità in Molise".

N. 5 (Rg. n. 310) Prot. n. 1792/2019 del 11/03/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e De Chirico, ad oggetto "Comunità montane - Alienazioni di beni mobili ed immobili". [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019 PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 5190/19 DEL 15 LUGLIO 2019].

N. 6 (Rg. n. 399) Prot. n. 3654/19 del 20/05/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto “Mancato trasferimento al "conto sanità" di una quota di fiscalità da parte della Regione Molise” [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019 PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 5183/19 DEL 15 LUGLIO 2019].

N. 7 (Rg. n. 425) Prot. n. 4498/19 del 19/06/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Legge 112/2016 detta "Dopo di noi" e stato di attuazione in Molise. Incongruità ultimo bando regionale in merito” [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 5300/19 DEL 17 LUGLIO 2019] .

N. 8 (Rg. n. 530) Prot. n. 6931/19 del 02/10/2019 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Pallante, Tedeschi, Calenda, Matteo, Romagnuolo E. Nicola, D'Egidio, Scarabeo, Cefaratti, Micone e Di Lucente, ad oggetto "Formulazione di leggi regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

N. 9 (Rg. n. 528) Prot. n. 6928/19 del 02/10/2019 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Romagnuolo E. Nicola, Pallante e D'Egidio, ad oggetto "elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

N. 10 (Rg. n. 531) Prot. n. 6934/19 del 02/10/2019 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Calenda, Matteo, Romagnuolo Aida, Di Lucente, Iorio, D'Egidio, Romagnuolo E. Nicola, Tedeschi, Cefaratti, Pallante e Micone, ad oggetto " Piano nazionale triennale per la Non Autosufficienza e Dopo di Noi".

N. 11 (Rg. n. 274) Prot. n. 723/19 del 30/01/2019 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente mobilità in deroga per i lavoratori Ex ITTIERRE [Prima iscrizione nella seduta del 29 gennaio 2019].

N. 12 (Rg. n. 283) Prot. n. 982/19 del 06/02/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi. L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii." [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019]

N. 13 (Rg. n. 444) Prot. n. 4753/19 del 28/06/2019 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Chiusura punto nascite Ospedale civile San Timoteo di Termoli: Iniziative da assumere per l'immediata riapertura". 2 N. 14 (Rg. n. 504) Prot. n. 6073/2019 del 19/08/2019 Interpellanza urgente concernente lavori di "messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto al centro abitato e alla S.S. 17 - tratto Isernia - Castel di Sangro "