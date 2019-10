Fiat Panda si ribalta in via Sangro

TERMOLI. Incidente stradale nella zona che collega via Asia al quartiere San Pietro nel primo pomeriggio a Termoli. Una Fiat Panda di colore giallo si è ribaltata nella curva che da via Sangro scende proprio in via Asia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.