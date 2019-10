Il 4 ottobre colloqui psicologici gratuiti a pazienti oncologici e loro familiari

CAMPOBASSO.Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione con consulti psicologici e altre iniziative. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

L’(H)-Open day salute mentale gode del Patrocinio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG). Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali Bollini Rosa e non e presidi territoriali, la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura. Questa iniziativa, cresciuta nel tempo, ha consentito negli anni di offrire servizi (oltre 500 nel 2018) in modo sempre più capillare contribuendo ad un’azione di sensibilizzazione verso il singolo e le comunità territoriali.

Anche la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso ha aderito all’iniziativa: verranno offerti colloqui psicologici a pazienti oncologici e i loro familiari in modo assolutamente gratuito. E’ necessario prenotare al numero: 0874312794 il giorno di venerdì 4 Ottobre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

La malattia oncologica, provoca nei pazienti e nei familiari sofferenza psichica che può portare allo sviluppo soprattutto di disturbi sul versante ansioso e depressivo.

La psiconcologia si occupa delle implicazioni psicologiche e comportamentali secondarie alle patologie neoplastiche e nasce per offire alle persone colpite dalla malattia ed ai loro familiari, in ogni fase del percorso di malattia, cure appropriate in un approccio globale alla malattia. I trattamenti psiconcologici mirano a migliorare la qualità di vita durante i trattamenti e le cure oncologiche. Il cancro colpisce tutte le dimensioni sulle quali si basa l'unicità dell'essere umano: biologica psicologica, sociale e spirituale. Per cui la cura del cancro deve essere globale, abbracciando tutta la complessità della "persona". Presso la Fondazione “Giovani Paolo II” è attivo, da tempo, un Ambulatorio di Psico-Oncologia convenzionato con il Sistema Sanitario e aperto al territorio. Vi possono accedere tutti i pazienti oncologici con la semplice impegnativa medica.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it oppure il sito della Fondazione www.fgps.it.