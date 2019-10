TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore” lo scrittore Orlando Ionata presenterà il suo libro “Le lacrime del silenzio” (Edizioni Artestampa), sabato 5 ottobre alle ore 18:00 presso la Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34.

"Le lacrime del silenzio" racconta la storia di John Carry, un raccoglitore di cotone che insieme a tanti altri disperati vive nella California degli anni ’30, nel pieno della crisi economica più feroce che abbia mai colpito gli Stati Uniti. Un uomo buono, un gigante di colore abituato a vivere da sempre negli spazi aperti della campagna, che un mattino di settembre viene trovato accanto al corpo esanime del signor Tramp, proprietario della fattoria presso cui lavora. I sospetti ricadono inevitabilmente su di lui, che viene arrestato e rinchiuso nel braccio della morte in attesa del processo.

Ma cosa si cela davvero dietro alla morte del signor Tramp? Una catena di violenze, delitti e colpi di scena disegnerà il difficile percorso verso la verità.

Una storia dalle tinte forti, sostenuta da una ferma intenzione di denuncia del pregiudizio razziale e della discriminazione dell’omosessualità, temi centrali e fondanti dell’intero romanzo.

Orlando Ionata è nato a Termoli e laureato in Scienze dell’Educazione ad Urbino. Ha lavorato per alcuni anni presso cooperative in cui ha svolto il ruolo di assistente per ragazzi diversamente abili, ha poi frequentato l’Università di Campobasso conseguendo la seconda laurea in Scienze della Formazione Primaria con abilitazione per l’insegnamento ad alunni diversamente abili. Vive a Vasto con la moglie e il figlio di 7 anni. È un insegnante di sostegno, lavoro che svolge con grande passione presso la Scuola Primaria G. Spataro di Vasto (Chieti). Moderatrice dell’incontro sarà Miriam Salladini, insegnante di sostegno di scuola primaria, specializzanda in pedagogia clinica. Collabora con alcuni blog tra cui "gialloecucina".