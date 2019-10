BARANELLO. Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta, intorno alle ore 10, in vico Sierle, nel Comune di Baranello, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. L’allarme è giunto telefonicamente da una vicina che ha avvertito un forte odore di bruciato, poi, affacciandosi, ha notato anche del fumo fuoriuscire dall’abitazione accanto che al momento era senza nessuno in casa.

Sul posto, il personale, dopo essersi accertato che effettivamente non ci fosse nessuno in casa, ha provveduto allo spegnimento principalmente di arredi ed in particolare di una poltrona situata vicino al caminetto. Sono in corso verifiche e sopralluoghi per stabilire le cause dell’incendio anche con personale del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale(NIAT).