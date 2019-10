Gasdotto Larino-Chieti, gli ultimi sviluppi in un incontro a Montecilfone

Lettere al direttore «Sbagliato delocalizzare la stazione ferroviaria»

TERMOLI. «Egregio direttore, ho acquistato, per turismo, una casa nella vostra cittadina in quanto potevo arrivare in centro città comodamente in treno. Adesso leggo che vogliono spostare la stazione in un "deserto". Solo un'amministrazione miope e poco lungimirante non capisce che