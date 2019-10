Montecilfone, richiesti oltre 2 milioni per la messa in sicurezza della zona Lame

MONTECILFONE. Il Comune di Montecilfone ha presentato richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per l’anno 2019 per l'iniziativa, rientrante tra quelle per “calamità naturali”, di cui all’art. 2, comma 3, del Dpr n. 76 del 10/03/1998 e s.m.i., afferente la realizzazione dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza del versante est del Comune di Montecilfone – Zona Lame”, dell’importo di euro 2.101.260,82.

In particolare, l’intervento di cui innanzi, interessa il versante orientale del Centro Abitato, in corrispondenza del comparto cittadino situato in prossimità di Piazza Lame, dove si rilevano manifestazioni di dissesto idrogeologico che attivano fenomeni di danneggiamento ed ammaloramento alle preesistenze antropiche ivi insediate, ed, in particolare, agli edifici civili ed alle loro pertinenze ed alla viabilità di servizio, ed inducono condizioni di pregiudizio per la pubblica incolumità.

L’intervento prevede la stabilizzazione geotecnica definitiva del versante, tramite opere di drenaggio e di sostegno dei terreni, in modo tale da evitare evoluzioni retrogressive della fenomenologia franosa e rimuovere le condizioni di rischio e pregiudizio per la pubblica incolumità.