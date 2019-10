Santa Croce accoglie don Costantino: «Sarai per noi padre, maestro e fratello»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Arriva il benvenuto a don Costantino Di Pietrantonio dalla comunità di Santa Croce di Magliano. "Caro Don Costantino, con gioia ed emozione accogliamo stasera il dono della tua presenza in mezzo a noi. Ti abbiamo accolto ancor prima nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, appena abbiamo avuto notizia della tua nomina.

Trovi una comunità pronta a riprender il cammino con un nuovo compagno di viaggio, con una nuova guida, che certamente nel suo ministero sarà sempre ispirato all’immagine del Buon Pastore. Sarai per noi Padre e Maestro, ma anche fratello e con Te condivideremo i tuoi sforzi e le tue iniziative per edificare sempre più la Chiesa e annunciare il regno di Dio.

Con Te pregheremo e per Te pregheremo perché Tu possa essere sempre in mezzo a noi il prete del grembiule e lo stimolo a perseguire la comunione fraterna".