La città va purificata prima dagli incivili

TERMOLI. L'assessore all'Ambiente Rita Colaci vuole purificare la città di Termoli e il suo territorio, rendendola sostenibile e pulita. Beh, allora cominciamo a prendere le dovute misure a chi, invece, quotidianamente fa l'esatto opposto.

Ieri mattina è bastato un piccolo giro in centro per scovare i soliti conferimenti anomali, per usare un eufemismo.

In via Dante sacchi buttati alla rinfusa incuranti delle frazioni da differenziare, proprio accanto ai bidoni della Rieco Sud. In piazza Monumento, addirittura un sacco nero adagiato davanti a una panchina, con cassette di polistirolo. Siamo alla frutta.