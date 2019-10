Il tesseramento dem in basso Molise parte da Campomarino

CAMPOMARINO. È partita questa mattina, dalle 10 a mezzogiorno in piazza a Campomarino, la mobilitazione della federazione Pd Basso Molise in contemporanea con la campagna tesseramenti nazionale "Per amore dell'Italia". Nella cittadina adriatica il tesseramento proseguirà anche nel pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18:30. Per l'occasione, insieme a diversi attivisti locali, si sono mobilitati il segretario di federazione Oscar Scurti e il segretario regionale Vittorino Facciolla.

I banchetti saranno presenti anche in altri comuni bassomolisani col seguente calendario:

• Guglionesi: Sabato 5 ottobre dalle 18:00 alle 19:30 - Banchetto tesseramento in Largo Garibaldi (Castellara)

• Montenero di Bisaccia: Domenica 6 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 - Banchetto tesseramento in Piazza della Libertà

• Termoli: Domenica 6 ottobre dalle 18:00 alle 20:00 - Banchetto tesseramento in Piazza Monumento.