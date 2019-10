Inaugurato il laboratorio di scrittura artistica al liceo Jacovitti

TERMOLI. Mercoledì 2 ottobre presso il liceo artistico “Benito Jacovitti” di Termoli è stato ufficialmente avviato il “Laboratorio di scrittura artistica”, che sta coinvolgendo la classe quinta curriculum architettura. Il laboratorio nasce da un accordo tra il Liceo Artistico, nella persona del vicepreside prof. Nino Barone, e il Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta”, che mediante il progetto Caperam (Catalogo Permanente degli Artisti Molisani) intende rivalutare l’arte – in ogni sua forma e connotazione – nel territorio molisano). Il corso, tenuto da Antonello Fabio Caterino, direttore de “Lo Stilo di Fileta” e già professore a contratto di filologia italiana presso l’Università degli Studi del Molise, rientra nell’attività formativa di Caperam, progetto che gode del patrocinio del dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’ateneo molisano.

Il laboratorio durerà nove ore, e darà modo agli studenti di approfondire le strutture linguistiche e stilistiche dell’Italiano, di riprendere e approfondire le basi grammaticali e di applicare attivamente le nozioni teoriche sui testi, e nell’analisi, e nella creazione ex novo. Ciò permetterà loro di affrontare con maggior serenità e preparazione la prima prova dell’esame di stato. Vi è anche un lato di sperimentazione didattica: gli studenti apprenderanno quanto in programma anche mediante l’utilizzo di modelli grammaticali non contemplati nei programmi scolastici (es. grammatica valenziale).