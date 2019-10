"Colle della Torre sotto le stelle" con la Banda di Archimede

TERMOLI. L'associazione contrade Termoli Nord in collaborazione con l'associazione culturale "La banda di Archimede" hanno organizzato la prima edizione di "Colle della Torre sotto le stelle", manifestazione gratuita per osservare le stelle tramite l'utilizzo di telescopi professionali trascorrendo una piacevole serata in compagnia.

L'appuntamento è alle 19 presso il campetto di calcio di via Giovanni Pascoli a Contrada Colle della Torre.

Il programma prevede una breve spiegazione sulle costellazioni e l'utilizzo dei telescopi utilizzati a cui seguirà la sessione visiva, il tutto accompagnato da stuzzichini e bevande gentilmente offerti dalle associazioni "Contrade Termoli Nord" e "La banda di Archimede".