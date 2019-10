Lunedì la convalida dell'arresto dell'evaso Luis David Pollutri

VASTO. Si terrà lunedì mattina, alle 9.30, presso la casa circondariale di Vasto l'udienza di convalida dell'arresto di Luis David Pollutri, l'evaso che ha generato panico in città lo scorso venerdì. A difenderlo dall'accusa di evasione sarà l'avvocato Giuseppe Tana, lo stesso legale che lo aveva seguito per altri reati commessi in precedenza e che lo stava attendendo in Tribunale per una udienza il giorno della fuga.

Il 24enne infatti era riuscito a dileguarsi da un furgone cellulare della Polizia Penitenziaria mentre veniva portato presso il Palazzo di Giustizia vastese (Leggi). Il ragazzo proveniva dal carcere di Chieti dove era stato condotto dopo aver cercato di investire a bordo di un'auto rubata due Carabinieri della Compagnia di Vasto (Leggi).

Il giovane venerdì pomeriggio è stato preso, dopo sei ore dall'evasione, in via Casetta a Vasto dagli agenti della Polizia di stato che erano sulle sue tracce dal momento della fuga. Si era cambiato per camuffarsi e non ha opposto resistenza quando è stato arrestato dagli agenti.