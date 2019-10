Il Mosciano travolge i ragazzi dell'Airino: debutto choc al PalaSabetta 145-20

TERMOLI. L'auspicio è che non sarà il copione di tutta la stagione. Ben altro il risultato finale nel debutto dell'Airino basket Termoli al PalaSabetta questo pomeriggioi.

Il Mosciano ha maramaldeggiato a dir poco contro i ragazzi guidati da Salvatore Coppola, finendo per trionfare 145-20, 125 punti di scarto per i giovani cestisti proiettati in un campioneto come la serie C Silver davvero competitivo.